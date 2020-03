V FJK so sinoči odkrili še eno okužbo s koronavirusom, in sicer v Vidmu. V celotni deželi je tako skupno 13 okuženih, 8 v Vidmu, 3 v Trstu in 2 v Gorici. Njihovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče, je sporočil odbornik Riccardi in zanje ni bila potrebna hospitalizacija. V FJK je v karanteni trenutno okrog 150 ljudi. Med okuženimi je tudi občinski odbornik iz Remanzacca, kjer so zato zaprli občinske urade.