Koronavirus: v FJK 44 novih okužb

Od včeraj so v FJK odkrili 44 novih okužb s koronavirusom. Skupno število okužb v naši deželi se je tako povečalo na 301. Novih odkritih okužb je bilo danes 8 manj kot včeraj, od četrtka pa je tudi 17 ljudi okužbo prebolelo.

V zadnjih 24 urah so umrli trije ljudje, vsi so bili že pred okužbo s koronavirusom hudo bolni. Hospitalizirali so še 18 ljudi, nikogar od teh niso zadržali na oddelku za intenzivno nego, kjer se zdravi enajst ljudi s koronavirusom. Opravili so 3376 brisov, med katerimi je 596 še v delu, je sporočil deželni odbornik Riccardi.