Koronavirus: v FJK brezplačna telefonska številka za pojasnila

Poleg enotne številke za klic v sili 112 je v Furlaniji - Julijski krajini za morebitne primere, povezane s koronavirusom, od danes na voljo še brezplačna telefonska številka 800 500 300, kjer bodo nudili pojasnila v zvezi z ukrepi ministrske odredbe za zajezitev širjenja virusa Covid10. Za to potezo so se odločili, da ne bi preveč obremenjevali klicnega centra 112, na katerega pa se lahko vsekakor obrnejo osebe s simptomi, ki bi lahko nakazovali na okužbo s koronavirusom. To so vsaj 37,5° C telesne temperature, vneto grlo in kašelj.