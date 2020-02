Koronavirus: v Italiji dve žrtvi in 34 okuženih

Koronavirus covid-19 je v Italiji terjal dve smrtni žrtvi. Po včerajšnji smrti 78-letnika iz Padove, ki je bil 15 dni v bolnišnici, je danes umrla tudi ženska v bolnišnici v Codognu. Skupno pa je že 34 okuženih. Zadnji okužbi so ugotovili v Dolu v sosednjem Venetu ter v Cremoni. Številke pa naraščajo.

Zaradi novega virusa so včeraj zaprli bare, restavracije, šole, banke in občinske urade v raznih občinah v Lombardiji. V številnih lekarnah so medtem pošle zaščitne maske, odpovedali so tudi več tekem športnih amaterskih prvenstev. Ministrstvo za zdravje je včeraj sklenilo, da morajo prestati obvezno karanteno vsi tisti, ki so se v zadnjih 14 dneh vrnili s potovanja na Kitajskem.

V tržaških laboratorjih so doslej zaradi suma okužbe s koronavirusom testirali dvajset oseb, nobena ni bila pozitivna.