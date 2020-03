Koronavirus v Italiji vzel več kot 1000 življenj, v FJK + 63 % okužb

V FJK so danes zabeležili najvišji porast okuženih, odkar se je koronavirus razširil tudi pri nas. Po podatkih, ki jih je včeraj posredovala Furlanija - Julijska krajina, je v deželi doslej 205 okuženih (+ 79 v enem dnevu), med katerimi je deset oseb na oddelku za intenzivno nego. Danes so zabeležili še dve smrti, tako da je v FJK zaradi posledic koronavirusa skupno umrlo osem ljudi. Bris so doslej odvzeli 2604 osebam. Podatki, ki jih je posredoval vodja državne civilne zaščite Angelo Borrelli, sicer ne upoštevajo vseh okuženih v FJK, saj so na italijanskem seznamu zabeležili le 148 okuženih iz naše dežele, tako da je najbrž skupno število 12.839 okuženih okvirno. Največ okuženih je v Lombardiji: 6896 (+ 1133), sledita Emilija - Romanja (1758, + 170) in Veneto (1297, + 357).

Tudi na državni ravni današnje številke niso bile spodbudne, okužbe pa bodo predvidoma naraščale tudi v prihodnjih dneh, kot je dejal sam Giuseppe Conte. V Italiji je število okuženih naraslo na 12.839 (+ 2651 v enem dnevu). 1258 oseb je okužbo prebolelo (+ 213), umrlo je 1016 okuženih (+ 189). Na oddelkih za intenzivno nego je 1153 ljudi (+ 125). Ker je gospodarstvo neposredno vezano s koronavirusom, je včerajšnji dan zgodovinski, saj je osrednji indeks na borzi v Milanu doživel najhujši padec, odkar obstaja: - 16,92 %. Ko pa smo že pri številkah, 2162 ljudi so ovadili zaradi kršitve uredbe. Edina pozitivna novica je zmanjšanje onesnaževanja, ki ga beležijo zaradi bistveno manjšega prometa vozil po cestah, naraščajo pa odpadki iz zdravstva, kar bi lahko v prihodnjih dneh povzročilo nove probleme že tako ohromljeni državi. V Sloveniji so do danes potrdili 96 okužb.