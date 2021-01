Koronski koledar: kaj smemo in česa ne

Dark Theme

RUMENA CONA (sobota, 16. januarja 2021)

• Prepoved gibanja med deželami • Policijska ura oz. prepoved gibanja med 22. in 5. uro (z izjemo službenih, zdravstvenih ali drugih dokazljivih nujnih obveznosti, kot sta pomoč nesamostojnim osebam ali prostovoljstvo – samoizjava) • Dovoljen je po en obisk drugega gospodinjstva na dan, a največ za dve osebi (izvzeti so otroci pod 14. letom in osebe, ki potrebujejo spremstvo) in znotraj dežele bivanja • Prepovedano je zbiranje ljudi, prav tako zabave • Dovoljeno je obiskati počitniške hiše, če so te v deželi bivanja • Trgovine so lahko odprte • Gostilne, restavracije, bari, kavarne in slaščičarne lahko sprejemajo stranke do 18. ure • Prevzem hrane in pijače je dovoljen do 22. ure • Dostava na dom je vedno dovoljena • Dovoljena je individualna športna dejavnost na prostem v bližini bivališča • Obvezno nošenje maske tako na prostem kot v zaprtih prostorih ORANŽNA CONA (od nedelje, 17. januarja 2021)

• Prepoved gibanja med deželami • Gibanje omejeno na občino bivanja (to ne velja za občine z manj kot 5000 prebivalci, ki pa se od svoje kraja bivanja lahko oddaljijo največ 30 km in ne smejo obiskati glavnega mesta pokrajine) • Za prehajanje občinskih meja je obvezna samoizjava • Policijska ura oz. prepoved gibanja med 22. in 5. uro (z izjemo službenih, zdravstvenih ali drugih dokazljivih nujnih obveznosti) • Dovoljen je po en obisk drugega gospodinjstva na dan, a največ za dve osebi (izvzeti so otroci pod 14. letom in osebe, ki potrebujejo spremstvo) in znotraj občine bivanja • Prepovedano je zbiranje ljudi, prav tako zabave • Trgovine so lahko odprte do 20. ure • Gostilne in restavracije so lahko odprte samo za prevzem (med 5. in 22. uro) in dostavo na dom, ki pa je dovoljena vedno • Bari, lokali, kavarne in slaščičarne so lahko odprti samo za prevzem (med 5. in 18. uro) in dostavo na dom, ki pa je dovoljena vedno • Dovoljena je individualna športna dejavnost na prostem v bližini bivališča • Obvezno nošenje maske tako na prostem kot v zaprtih prostorih RDEČA CONA