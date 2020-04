Kraj, kjer se okuži vsak petintrideseti

V domu za starejše v Paluzzi so samo v petek umrle štiri oskrbovanke. »Dom so razdelili na dva dela, en del je v bistvu postal podružnica bolnišnice v Tolmeču,« po telefonu opiše Slovenec iz Špetra Fabrizo Dorbolò, ki se je v Karnijo preselil pred nekaj leti zaradi službe. V Paluzzi ga je župan Massimo Mentil povabil v svojo ekipo. Dobil je resor za socialo, kulturo in mlade.

Dorbolò povzame, da so prvi primer okužbe v domu za starejše potrdili v petek, 27. marca. Zato so v naslednjih dneh testirali vseh 120 oskrbovancev in mnoge zaposlene. Število potrjenih okužb je poskočilo na 60. A statistika ni popolna, ker niso še pregledali vseh brisov.

A že po dozdajšnjih podatkih je Paluzza postala občina z najvišjim deležem okuženih z novim koronavirusom v Furlaniji - Julijski krajini. Do včeraj so tam, kjer po podatkih statističnega zavoda Istat živi 2119 ljudi, potrdili 60 okužb. Okužen je zato vsak 35. prebivalec. Za primerjavo: v hudo izpostavljeni občini Bergamo v Lombardiji je okužen vsak stoti občan.