Krajše premirje pred prihodom drugega ciklona

Po sinočnjem odhodu prvega ciklona se je vreme nekoliko umirilo. Prevladuje sicer oblačnost, možne pa bodo tudi delne razjasnitve. Mestoma bo lahko tudi danes padlo nekaj kapelj dežja.

Ob prihodu drugega ciklona bo jutri več nestanovitnosti, prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma lahko tudi v obliki ploh ali neviht. Več jasnine bo predvidoma čez dan ob morju.

V ponedeljek se bo vreme spet delno izboljšalo in ponekod delno razjasnilo. Prevladovala bo sicer spremenljivost, zlasti v popoldanskih urah bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V torek bo naše kraje od severozahoda dosegla atlantska višinska dolina in bo prišlo do novega poslabšanja. Začele se bodo pojavljati padavine, ki se bodo predvidoma nadaljevale tudi v sredo. Nato kaže na več dni s stanovitnim, povečini sončnim in toplejšim vremenom.