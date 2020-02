Kranj se je vrnil v čase Franceta Prešerna

Ob praznovanju dneva slovenske kulture danes v Sloveniji potekajo številne prireditve. Kranj se je tudi letos ob slovenskem kulturnem prazniku vrnil v čase Franceta Prešerna. Odprli so Prešernov smenj, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih prireditev ob kulturnem prazniku. Čas v Kranju se je danes zavrtel nazaj v prvo polovico 19. stoletja, ko je tam živel in deloval pesnik France Prešeren. Ob tem prazniku Kranj doživi utrip, kakršnega bi si želeli vedno, je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. Na že 18. Prešernovem smenju danes pričakujejo od 20.000 do 30.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Na ulicah Kranja se danes predstavljajo številni rokodelski mojstri domače in umetnostne obrti, med obiskovalci pa se sprehajajo meščani v meščanskih opravah iz Prešernovih časov. Slišijo se pevski zbori, lajne in Prešernove pesmi. Obiskovalci se lahko po mestu zapeljejo s kočijo in obiščejo številne kulturne ustanove, ki ta dan pripravljajo poseben program.

Dogajanje na Prešernovem smenju si je ogledal tudi častni pokrovitelj dogodka, predsednik države Borut Pahor. Kranj bodo obiskali tudi letošnji Prešernovi nagrajenci.