Kraška ohcet bo letos spet zaživela!

Po večletnem premoru, najprej zaradi iskanja poročnega para, nato zaradi pandemije s covidom-19, bo tradicionalna Kraška ohcet letos vendarle spet zaživela. Vest so sporočili organizatorji, Občina Repentabor, zadruga Naš Kras in kulturno društvo Kraški dom. Potekala bo od srede, 24. avgusta, do vključno nedelje, 28. avgusta, so napovedali. Vzela se bosta Dana Puric in Ivan Kerpan.

V sredo, 24. avgusta, bo na sporedu uradno odprtje praznovanj, v četrtek bosta potekali fantovska in dekliška, v petek podoknica, v soboto bo prevoz bale in v nedeljo, 28. avgusta, bo veliki dan s slavnostno poroko.

Kraška ohcet, pravzaprav praznovanje ob 50-letnici Kraške ohceti, je potekalo avgusta 2018, toda brez poročnega para in slavnostne poroke. Kljub temu, da je ni bilo, pa je prireditev vseeno pritegnila veliko obiskovalcev vseh starosti in je bilo enkratno, je takrat za Primorski dnevnik povedala Vesna Guštin.

Zadnja Kraška ohcet v tradicionalni obliki je tako potekala avgusta 2013, ko sta se poročila Neža Milič iz Zagradca in Jernej Kapun iz Devinščine.