Kratkotrajno poslabšanje, sončen pust

Vreme se bo danes in jutri prehodno poslabšalo. Oslabljena hladna vremenska fronta prinaša manjše krajevne padavine, ki bodo verjetnejše jutri, kakšna kaplja dežja pa bo lahko ponekod padla že danes. Jutri bo prehodno zapihala šibka burja.

V sredo bo lahko nastala še kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Prehodno bo pritekal hladnejši zrak, meja sneženja se bo približala nižinam.

Od četrtka se bo krepil anticiklon. Do vključno konca tedna bo prevladovalo stanovitno in sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo. V četrtek in petek bodo zlasti noči še razmeroma hladne, v soboto in nedeljo pa bo že postopno topleje.

Stanovitno vreme se bo, kot kaže, nadaljevalo tudi prihodnji ponedeljek in torek.