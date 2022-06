Kremelj: ZDA prilivajo bencin na ogenj

Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna se je odločila, da bo Ukrajini, ki se sooča z okrepljeno agresijo ruskih sil na vzhodu države, poslala na pomoč raketne sisteme srednjega dosega. Ukrajinci že nekaj časa prosijo za tovrstno oborožitev, saj nimajo odgovora na rusko bombardiranje in raketiranje od daleč. Biden je v ponedeljek dejal, da v Ukrajino ne bo pošiljal raketnih sistemov dolgega dosega, s katerimi bi lahko Ukrajinci dosegli Rusijo. Poslali pa bodo raketne sisteme dosega okrog 70 kilometrov.

»ZDA namerno prilivajo bencin na ogenj,« je komentiral tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. Dobava raketnih sistemov Kijevu ne bo pripomogla k ponovni vzpostavitvi mirovnih pogajanj, je ocenil, pač pa bo le povečevala napetost, kajti v ukrajinskem vodstvu ne bo obudila želje po nadaljevanju pogovorov, je ocenil.

Ukrajinci Američanom zagotavljajo, da pomoči v raketah ne bodo izkoriščali za napade na cilje v Rusiji. Želijo le odgovoriti na rusko bombardiranje od daleč. Rakete naj bi najbolj koristile v regiji Doneck, kamor so Rusi sedaj skoncentrirali svojo ofenzivo bombardiranja in osvajanja ozemlja. »Ukrajine ne spodbujamo, da udari preko svojih meja. Nočemo podaljšati vojne samo zaradi tega, da se Rusiji povzroči bolečina,« je med drugim zapisal Biden.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v torek zvečer ostro obsodil ruski napad na kemično tovarno v obleganem mestu Severodoneck na vzhodu Ukrajine in ga označil za »norost«. Ruske sile namreč že več tednov stiskajo obroč okoli mesta, po poročanju britanskih obveščevalnih služb pa naj bi v zadnjih dneh zasedle že večino mesta.

Ruski energetski velikan Gazprom je na spletni strani potrdil, da je skladno s torkovo napovedjo z današnjim dnem prekinil dobavo plina danskemu energetskemu podjetju Orsted in dobavo plina v Nemčijo preko podjetja Shell Energy Europe. Obseg Gazpromove dobave izven regije se je sicer med januarjem in majem na letni ravni skrčil za dobro četrtino. Do zaustavitve dobave je prišlo dan za tem, ko je Gazprom sporočil, da sta Orster in Shell zavrnila plačevanje plina v rubljih, kot je to zahtevala Moskva.