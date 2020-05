Kri so odlivali v naravo

Po treh mesecih opazovanj in desetinah ur preiskav so gozdni stražniki le razvozlali, od kod večje količine krvi, ki so jih lokalni prebivalci opazili na podeželju v okolici Vidma. Neprijetno zagonetko je razvozlal oddelek gozdne straže za okoljski nadzor Noava v sodelovanju z lokalnimi policisti.

Ugotovili so, da sta dve osebi večje količine živalske krvi, ki so se nabirale ob nedovoljenem zakolu goveda in prašičev, shranjevali v večjih posodah. Posode so nato s kombijem odpeljali na podeželje, kjer so kri odlivali kar v naravo, kar je seveda prepovedano, saj je treba tovrstne odpadke po zakonskih predpisih odpeljati v sežigalnico, na ustrezne odpade ali v predelovalne obrate, kjer iz tovrstnih odpadkov izdelujejo gnojila. Gozdni stražniki so ugotovili, da so se na tak način poskušali znebiti več sto litrov krvi. Analize so potrdile, da kri ni bila okužena, vsekakor pa je predstavljala nevarnost, saj bi lahko vseeno prenašala virusne bolezni na divjad, kot so divji prašiči, lisice in glodalci, ki bi jih vonj in okus po krvi pritegnil na kraj, kjer je bila ta razlita.

V preiskavi, ki jo je vodila javna tožilka Elena Torresin, so zasegli kombi, s katerim so posode s krvjo prevažali na podeželje, prav tako so pridobili večje količine dokumentov, ki bodo preiskovalcem pomagale dognati, kolikšna je bila razsežnost te nedovoljene dejavnosti.