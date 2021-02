Kričal in grozil materi

Danes dopoldne je policiste poklicala prestrašena ženska iz ene od vasi pri Kopru in jim povedala, da je doma sin, ki je nasilen, ji grozi, kriči, razbija in ima psa. Ko so prispeli policisti na kraj, so v postopku ugotovili, da je sin pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Policisti so ga opozorili na kršitev in mu ukazali naj preneha, kar ni upošteval in je še dodatno zagrozil, da bo po odhodu policistov obračunal z družino. Nedostojno se je vedel tudi do policistov. Zaradi aktivnega upiranja so policisti uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. Sledi mu plačilni nalog.