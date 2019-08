Kritičen konec tedna na avtocesti A4

Družba Autovie Venete pričakuje na deželnem avtocestnem omrežju v tem koncu tedna najbolj gost promet v letu. Bodisi v petek kot v soboto se obeta zelo težaven dan.

Promet je bil povečan že danes, ko so se tovornjakom, ki se vračajo v vzhodnoevropske države pridružili tudi številni letoviščarji. Zjutraj so nastajali zastoji med San Stinom in Latisano v smeri proti Trstu ter kasneje pri Palmanovi.

Jutri (petek) pričakujejo kritične prometne razmere zlasti pri cestninski postaji pri Moščenicah v smeri proti Trstu in na obvoznici pri Mestrah.

Prav tako pričakujejo kritične prometne razmere tudi v soboto, ko bodo zastoji nastajali na cestninski postaji pri Moščenicah v smeri proti Trstu ter na cestninskih postajah pri Latisani, San Donaju in San Stinu. Kolone bodo verjetno nastajale tudi na avtocesti A23 v smeri proti Palmanovi.

V nedeljo bo na avtocesti A4 promet zelo gost bodisi v smeri proti Trstu kot v smeri proti Benetkam. Možni bodo zastoji na cestninski postaji pri Moščenicah in na cestninskih postajah za obmorske letoviščarske kraje.