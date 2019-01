Krivi so smučarji in narava

Smrt devetletne smučarke v dolini Susa na drugi dan novega leta in včerajšnja nesreča v Sappadi, v kateri se je hudo poškodovala enako stara deklica, odpirata vprašanje, ali so danes smučišča preveč nevarna.

Smučarski trener in predsednik Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja (OOZUS) Marko Presl meni, da je nesreč več, vzroka pa sta vsaj dva. »Zaradi sodobnih žičnic se je povečala kapaciteta pretovora smučarjev, to pomeni, da je manj ljudi v vrstah za sedežnico in da jih je več na progah. Novi materiali z izrazitim stranskim lokom so tudi povečali hitrost,« pravi.

»Nesreče so se vedno dogajale, a opažam, da se smučarji danes manj zavedajo nevarnosti,« pritrjuje učitelj na liceju zimskim športov Ingeborg Bachmann na Trbižu Matej Crismancich. »Tudi mi smo počenjali neumnosti, a z glavo. Današnja mladina pa izkoristi vsak trenutek, tudi na sedežnici, da gleda v telefon, kar jih poneumlja.« Se pa Crismancich ne strinja, da bi bile za nesrečo krive nove smuči.

Elvio Antoniacomi, ki upravlja smučarska centra na Zoncolanu in v Forni di Sopra, pa opozarja, da se po statističnih podatkih ne zdi, da bi bilo na smučiščih manj varno. »Zadnja leta je število nesreč stabilno, če ne celo manjše,« pravi in v glavnem krivi vremenske pogoje in pomanjkanje snega ob progah.