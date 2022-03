Krivulja aktivnih okužb obrnila smer

V Sloveniji so včeraj ob 1714 PCR testiranjih in 13.837 hitrih antigenskih testih potrdili 2743 novih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah na navadnih covidnih oddelkih trenutno zaradi covida-19 zdravijo 157 bolnikov, kar je šest več kot dan prej, intenzivno nego pa jih potrebuje 35, trije manj. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je hospitaliziranih 384 oseb s potrjeno okužbo, toda tudi s pridruženimi boleznimi, kar je osem manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 46, osem manj kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 38.805 primerov okužb, kar je 265 manj kot dan prej. Krivulja aktivnih okužb je po več tednih spet obrnila navzdol. Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada. V sredo so potrdili 269 okužb manj kot v torek in 562 manj kot minulo sredo. Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada in znaša 2601, kar je za 69 manj kot dan prej. Medtem upada tudi število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev in trenutno znaša 1838, kar je za 12 manj kot dan prej.