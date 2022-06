Krivulja aktivnih primerov okužbe obrnila smer

V Sloveniji so včeraj ob 483 PCR testiranjih in 2548 hitrih antigenskih testih potrdili 290 novih okužb z novim koronavirusom. Na rednih covidnih oddelkih je bilo zaradi covida-19 hospitaliziranih 21 bolnikov, trije so potrebovali intenzivno zdravljenje.

Skupno je bilo hospitaliziranih 46 bolnikov s covidom-19, toda tudi z drugimi pridruženimi boleznimi, kar je pet manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih se je zdravilo skupno šest bolnikov, eden manj kot dan prej. Umrla je ena oseba, okužena z novim koronavirusom.

V četrtek so potrdili 42 okužb manj kot v sredo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 3574 aktivnih primerov okužbe, kar je dva več kot v sredo. Po več tednih oz. mesecih je krivulja, po včerajšnjem mirovanju, danes, čeprav le rahlo, obrnila svojo smer.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 267, kar je šest več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 167, kar je enako kot dan prej.