Krivulja se obrača

V Sloveniji so včeraj ob 2104 PCR testiranjih na novi koronavirus potrdili 73 novih okužb, 25 več kot dan prej. Delež pozitivnih testov je bil 3,5-odstoten, za 0,7 odstotka višji. Opravili so tudi 17.150 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrujejo s PCR testiranjem.

V Sloveniji je trenutno 427 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 19 primerov okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 30.

V Avstriji so medtem danes prvič po 26. juniju potrdili več kot 100 novih okužb z novim koronavirusom, in sicer 107 novih okužb. Pred tednom dni so jih potrdili 59, torej skoraj polovico manj. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov se je sicer zmanjšalo za devet, skupno se jih v avstrijskih bolnišnicah zdravi 119, od tega 47 na intenzivni negi.

Število novih okužb z novim koronavirusom se je prav tako povečalo v Nemčiji, kjer so jih v zadnjih 24 urah potrdili 985. V primerjavi z minulim tednom gre za več kot 20-odstotni porast.