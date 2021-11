Krivulja v Sloveniji se, kot kaže, vendarle počasi obrača

Krivulja se v Sloveniji, kot kaže, vendarle počasi obrača, četudi je epidemiološko stanje še vedno zelo resno. Nekateri pokazatelji pa se počasi izboljšujejo. Včeraj so ob 8618 PCR testiranjih potrdili 3144 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 36,5-odstoten, kar je za 9,7 odstotka manj kot v ponedeljek. V Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) trenutno aktivno okuženih 43.457 ljudi, kar je 1339 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje okužb se je zmanjšalo za 162 in znaša 2928, 14-dnevno pa se je zmanjšalo za 63 in znaša 2062 na 100.000 prebivalcev.

Včeraj so opravili tudi 57.422 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR testi.