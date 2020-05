Krovni bi bili lastnici Narodnega doma

Krovni organizaciji SKGZ in SSO sta v torek na italijansko notranje ministrstvo naslovili pismo, v katerem izražata pripravljenost prevzeti lastništvo nad Narodnim domom v Trstu. Manjšina želi torej biti lastnica in ne samo uporabnica Fabianijeve palače v Ulici Filzi. V dopisu sta se oba predsednika, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, sklicevala na dogovor, ki sta ga pred tremi leti podpisala takratna zunanja ministra, Angelino Alfano in Karl Erjavec, ter na večkrat izražene želje predsednikov republike Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja.