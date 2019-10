Krško nuklearko po zaustavitvi vnovič pognali

Krško nuklearko so po skoraj enomesečni remontni zaustavitvi in odklopu iz omrežja vnovič pognali. Danes so jo priklopili ter uskladili z električnim omrežjem. Po preverjanjih delovanja elektrarne bodo postopoma zviševali njeno moč, so sporočili iz Neka. Med rednim remontom so ob menjavi goriva izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme.

Z več sto nadzornimi testi so ob remontu preverili sisteme, strukture in komponente. Vsa dela so nadzirali delavci Neka, pridružili so se jim tudi zunanji izvajalci iz Slovenije, Hrvaške in mednarodnega okolja. Pri remontu je sodelovalo več kot 1400 delavcev zunanjih izvajalcev, kakovost opravljenih del pa je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost. Spremljale so ga tudi pooblaščene organizacije in po remontu podale strokovno mnenje.