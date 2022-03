»Kultura jezikovnih manjšin je za nas vrednota«

Evropska centralna banka je pred dnevi izdala dovoljenje za javno ponudbo za nakup Čedajske banke oz. Civibank, ki jo je decembra lani objavila Bocenska hranilnica Sparkasse. Da začne s postopkom nakupa, potrebuje južnotirolski denarni zavod samo še dovoljenje italijanske komisije za nadzor nad družbami in borznim poslovanjem Consob, ki bi moralo priti ravno danes. Izvršni in generalni direktor Sparkasse Nicola Calabrò računa, da bi se morala operacija zaključiti s prevzemom Čedajske banke med koncem maja in začetkom junija, obe banki pa bi ohranili avtonomijo poslovanja na lastnem zemljepisnem območju. Calabrò zagotavlja tudi ohranjanje in celo dodatno vrednotenje prisotnosti slovenskih uslužbencev, delničarjev in strank Čedajske banke ter slovenskega poslovanja in vidne dvojezičnosti, saj tudi Sparkasse posluje dvojezično, pravzaprav trijezično, saj je na Južnem Tirolskem poleg nemške in italijanske prisotna tudi ladinska skupnost.

Dr. Calabrò, na kateri točki je postopek nakupa Civibank s strani Sparkasse?

Torej, pretekli teden smo prejeli tisto, kar lahko pojmujemo kot najpomembnejše dovoljenje, ki je moralo priti, se pravi dovoljenje nadzornega bančnega organa oz. Evropske centralne banke. Le-ta je izdala dovoljenje za to operacijo in je zato sprožila tisto, kar je lahko postopek za izdajo dovoljenja, pri čemer bo v zelo kratkem času startala javna ponudba za nakup. Določila namreč predvidevajo, da takoj potem, ko se izreče bančni nadzorni organ, po petih koledarskih dneh italijanska komisija za nadzor nad družbami in borznim poslovanjem Consob izda svoje dovoljenje o tako imenovanem dokumentu o ponudbi. Zato mi pričakujemo, da bo Consob izdala dovoljenje jutri (danes, op.p.). Potem bo steklo to, kar je lahko postopek začetka operacije in glede katerega mi pričakujemo, da bi lahko bil okoli 8. aprila. To pomeni, da bi bil 8. april lahko prvi dan starta javne ponudbe za nakup.

Okvirno, kdaj bi nova bančna skupina lahko postala na koncu konkretna realnost?

Pričakujemo, da se bo to zgodilo med koncem maja in začetkom junija.

Tako Sparkasse kot Civibank sta poslovanje v letu 2021 zaključili z rekordnimi dobički in, kot ste zapisali v lanskem decembrskem sporočilu, se bo nova realnost, ki bi se morala odražati, umestila takoj za štirimi glavnimi vsedržavnimi bančnimi skupinami, ki so prisotne na tem območju. Katere razvojne perspektive bo to ponudilo, ste jih že ugotovili?

Da. Razvojna perspektiva je predvsem ta, da se v svojem razvoju ohrani tisto, kar je Civibank itak že predvidevala, da bo naredila. Mi smo analizirali razvojni načrt, ki ga je Čedajska banka odobrila lani in mislimo, da gre načelno za načrt, ki ga bo mogoče izvesti, tudi če Civibank pride pod nadzor Sparkasse. Zato, ker je bilo v naših načrtih in programih predvideno, da se Čedajska banka ne spoji s Sparkasse, ampak da se jo pusti kot samostojno družbo, ki bo vključena v novo skupino, ki se bo oblikovala na severovzhodu. V našem načinu mišljenja bo Čedajska banka imela kreditno, upravno in komercialno avtonomijo prav zato, da bo lahko delovala, kot deluje zdaj, kot realnost, ki mora odražati lasten ozemeljski kontekst na najboljši možen način. Tako bo nova skupina, ki nastane in postane v bistvu združitev dveh bank, skupina, v kateri bosta za razliko sobivali Sparkasse, ki bo delovala na določenih ozemljih, in Čedajska banka, ki bo delovala na drugih ozemljih. V bistvu je zelo malo območij, kjer prihaja do zoperstavljanja poslovalnic in zato verjamemo, da to ne bo problem. Če maksimalno poenostavimo tisto, kar je lahko razmišljanje o zemljepisnem pokrivanju dveh realnosti, je Civibank gotovo banka FJK in vzhodnega Veneta, Sparkasse pa bi lahko bila banka Tridentinske - Južne Tirolske in zahodnega Veneta. Gre torej za zelo lahko spojitev, ki po našem mnenju ustvarja vrednost.

Januarja ste se srečali z vodstvom Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Tam ste zagotovili, kot mi dejansko zdaj zagotavljate tudi vi, da se bo ohranilo obstoječe. Kolikor se je razumelo, to vključuje tudi znatno prisotnost bodisi osebja bodisi delničarjev in strank, ki so izraz slovenske narodne skupnosti v FJK. Se bosta torej ohranili tudi možnost poslovanja v slovenskem jeziku in vidna dvojezičnost?

Absolutno. Med drugim, mi smo banka, ki tudi v Bocnu posluje dvojezično, še več, v Bocnu imamo celo trijezičnost, saj imamo tudi ladinsko skupnost in je torej za nas kultura jezikovnih manjšin vrednota, ki jo že okusimo na lastni koži v zavodu Sparkasse in verjamemo, da je to vrednota, ki jo gre celo okrepiti v FJK in torej bomo naredili, da se bo ta vrednota čutila kot vrednoto, ki ostane in se po možnosti krepi. Iz zornega kota prihodnje uprave banke si predstavljamo, da se jo bo upravljalo, kot se že danes dogaja, s tem, da bo v upravnem svetu prisoten predstavnik slovenske etnične skupine. Po našem mnenju je to pomembno danes in je pomembno, da bo to tudi jutri v novem upravnem svetu.