»Ladja ali hoteli? Presojamo. Covid-19 bolnišnice ne izključujem«

Ko so mu poverili resorja za zdravstvo in civilno zaščito, si podpredsednik deželne vlade FJK Riccardo Riccardi najbrž niti v najbolj bizarnih sanjah ni predstavljal, da ga bo doletelo nekaj takega, kot je spopadanje z boleznijo, ki je celoten svet pahnila v pandemično stanje. A točno to se je zgodilo. Italija, z njo pa tudi naša dežela, se sedaj pripravljata na tranzicijo v drugo fazo, za katero bo značilno sobivanje s koronavirusom: vse bolj aktualno je zato postalo vprašanje nastajanja namenskih bolnišnic za koronavirusne paciente, ki se jih oprijema ime covid-19 bolnišnice.

Italijanska vlada je v zadnjih dneh večkrat nakazala, da močno podpira usmerjanje bolnikov, okuženih z virusom SARS-CoV-2, v posebne, namenske bolnišnice, v katere bi sprejemali samo tovrstne paciente. Načrtujete za Furlanijo - Julijsko krajino kaj podobnega?

Poglejte, ustvarili smo 555 ležišč za bolnike s koronavirusno boleznijo. Precej težko bi bilo pomisliti, da bi lahko tolikšno kapaciteto prenesli na eno samo lokacijo. Jasno pa je, da če bo krivulja novih okužb še naprej padala in bi se pokazalo, da je potreba po ležiščih manjša od tiste, ki smo jo predvideli, bi bilo po mojem mnenju primerno evidentirati nek objekt, kjer bi lahko nastala taka bolnišnica. Trenutna organiziranost, začenši z oddelki za intenzivno nego, pa tudi vseh ostalih oddelkov, je sicer razporejena po celem deželnem ozemlju prav zato, da bi lahko kljubovali prekomernemu širjenju virusa.

Minister za zdravje Roberto Speranza je izpostavil izjemno težavnost sobivanja pod isto streho bolnikov s koronavirusom in pacientov, ki niso okuženi, ne da bi pri tem tvegali, da se virus širi naprej.

Pri tem ima povsem prav.Težava pri tem je organizacija bolnišničnih oddelkov na tak način, da bi se osebe, ki so hospitalizirane ali delajo na oddelkih, kjer so okužene osebe, ne srečevale med seboj. Samo tako lahko zagotovimo varnost.

Speranza je dejal tudi, da bo vlada z naslednjo uredbo namenila posebna finančna sredstva za vzpostavitev covid-19 bolnišnic.

Zagona tovrstne bolnišnice ne izključujem, nasprotno. V trenutku, ko bo ureditev takih bolnišnic navodilo, s katerim se bodo vsi strinjali, bi lahko tudi mi šli v to potezo in enega izmed zdravstvenih objektov, ki so že sedaj angažirani v boju proti koronavirusu, kar sicer velja za dobršen del zdravstvenih ustanov v FJK, namenili temu.

Zaenkrat torej še niste razmišljali o tem, da bi vse paciente s covidom-19 centralizirali na enem samem kraju?

Ni čisto tako. Rekel bi, da je to ena izmed možnosti, ki smo jih vzeli v poštev.

Če bi se odločili za tako potezo, bi potem šlo za bolnišnico, v katero bi se stekali pacienti iz cele dežele?

Seveda.

Ste mogoče že opredelili, kje bi se taka bolnišnica lahko nahajala?

Trenutno vam o tem ne morem ničesar povedati.

V zadnjih dneh javnost vznemirja namera Dežele, da naj bi za paciente, okužene s koronavirusom, uredili ladjo.

Trenutno smo še v fazi presoje o tem, katera je rešitev, ki nam zagotavlja najboljše varnostne pogoje. Ladja je ena izmed možnosti, ni pa edina.

Katere so ostale?

V mislih imamo nastanitvene obrate, kot so hoteli, tu pa je še možnost drugih nastanitvenih objektov, ki so trenutno prazni.

Katere menite, da so v primerjavi z ostalimi možnostmi prednosti ladje kot nastanitve pacientov s koronavirusom?

Vsaka izmed možnosti ima tako prednosti kot slabosti. Pretehtali bomo oboje in primerjali stroške in koristi. Pomisliti je treba na stroške, na velikost objektov, na same prostore in njihovo ureditev na tak način, da lahko zagotovimo varnost, potem je tu še oprema ... Dejavnikov, ki jih zelo podrobno ocenjujemo, je skratka veliko.

Razpoložljivost so izrazili hotelirji, sledilo pa je nekolikšno razočaranje, ko je pronicala vest, da je ponudba bila zavrnjena, ker je v igri ladja.

Ne drži, da nismo sprejeli ponudbe. Stanovska organizacija hotelirjev Federalberghi je vključena v to zadevo, od njih čakamo konkreten predlog, na podlagi katerega bomo skušali razumeti, kako in kaj.

Poglejte, takoj vam povem, da če bi lahko vse rešili s premestitvijo bolnikov v nek hotel, bi bil neizmerno srečen. Toda ponavljam, izpolnjeni morajo biti določeni pogoji. V politiki se marsikdo oglaša, medtem ko bi moral molčati, saj tovrstne presoje in odločitve niso političnega, pač pa varnostnega značaja. Poglavitno besedo imajo pri tem pogoji, ki jih postavlja oddelek za javno zdravje, ne pa tisti, ki sedijo v deželnem svetu.

Kot član deželne vlade, ki je pristojen tako za zdravstvo kot za civilno zaščito, ste v obdobju koronavirusne pandemije res vsak dan na frontni liniji. Kako se je, po vaši presoji, FJK doslej odrezala v boju proti covidu-19?

Dela je ogromno, veliko je ljudi, ki si vsakodnevno prizadevajo za zajezitev tega vala, ki je pljusknil na nas. Zato bi rad izkoristil to priložnost in se zahvalil res vsem, ki sodelujejo v tem poglavju.

Sicer pa – številke povedo svoje. Slika v FJK je splošno gledano dobra. Ena izmed kritičnosti so nedvomno domovi starejših občanov, ki so kar se tiče koronavirusnih obolenj posebno pod udarom, zlasti na Tržaškem, in delamo na tem, da bi to kočljivo situacijo rešili. A pri tem bi rad poudaril, da ni to nekaj, kar bi se dogajalo samo v naši deželi – podobno se namreč godi tudi drugod v državi. Tega ne govorim v opravičilo, je pa na dlani, da se soočamo s pojavom, ki je zapleten in kakršnega doslej še nismo poznali. Trudimo se, kolikor je mogoče.