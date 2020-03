Lahki, a slastni lazanji

Jajčevec in bučko narežemo na kockice, posolimo in pustimo pol ure, da izgubijo nekaj soka. Strt česen prepražimo na olju in dodamo na kockice narezane paradižnike, lističe bazilike, ki smo jih natrgali z rokami, sol in poper ter pustimo, da vse skupaj vre na živahnem ognju približno 10 minut. V drugi posodi segrejemo pol kozarca oljčnega olja in dodamo melancano in bučko, ki smo ju prej temeljito odcedili in obrisali. Ko so se kockice melancane in bučke nekoliko obarvale, jih vzamemo iz olja in posušimo odvečno maščobo na pivniku. V ognjevarno posodo, ki smo jo namazali z oljem, zložimo več plasti testenin in na vsako plast potresemo cvrte melancane in bučke ter paradižnikovo omako, na kockice narezano mozzarello in origano ter nariban parmezan. Na vrhu naj bosta zelenjava in sir. Pekač porinemo v na 200 stopinj ogreto pečico in pečemo, dokler se ne naredi zapečena skorjica.

Druga vegetarijanska lazanja, ki nima posebnega krajevnega izvora, je na moč podobna. Zanjo potrebujemo:

zavitek že pripravljenih listov testa za lazanje

4-5 listov ohrovta

strok česna

rdečo in rumeno papriko

korenček

bučko

2 pora

2 šalotki

50 g parmezana

200 g mladega kozjega sira (caprino)

kozarec mleka

jušno kocko

oljčno olje

maslo

sol

poper