Mednarodno gibanje Žensk v črnem je nastalo januarja 1988 v Jeruzalemu na pobudo skupine izraelskih mirovnic, ki so se ob takratnem izbruhu prve intifade odločile, da bodo v črnih oblačilih javno protestirale proti izraelski okupaciji Palestine. Odtlej se je gibanje razširilo na ves svet, kjer danes šteje okrog 10.000 aktivistk. Med najbolj znanimi in dejavnimi so Žene u crnom v Beogradu, ki prav v teh dneh praznujejo 30-letnico ustanovitve. Med nedavnim študijskim potovanjem, ki ga je tržiško združenje Adriatic Greenet priredilo v okviru evropskega projekta za mir in sožitje Eufree v sodelovanju s partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, smo se v Beogradu srečali z eno od ustanoviteljic skupine Stanislavo Zajović - Staško. S svojim odličnim znanjem italijanščine je bila uspešna soorganizatorka in prevajalka pri tamkajšnjih projektnih dejavnostih kot tudi vodička, ki nam je prikazala različne plati Beograda, tudi tiste, ki ostajajo običajno turistom prikrite za kuliso zunanjega videza mesta.

Odkod ste doma?

Rojena sem v Jugoslaviji, v njenem južnem delu, v Črni gori. Potem sem prišla študirat v Beograd in tukaj tudi ostala.

Zakaj?

Bilo mi je nekako vseeno. Takrat je bila Jugoslavija, med nami ni bilo meja ne pregrad. Zame je takratna država bila edinstvena politična, kulturna in estetska izkušnja. V Beogradu je takrat bilo izredno živo, vključila sem se v alternativna gibanja, aktivna sem bila v mladinskem in družbenem vrenju tistih let.

Komunistka?

Prepričana levičarka vendar povsem izven okvirov takratne uradne politike in seveda tudi izven partijskih struktur. Lahko bi rekli, da smo takrat bili levi disidenti, kritični do režima in zavzeti za uresničevanje levih vrednot. Vendar smo se ponosno čutili Jugoslovani.

Se danes ne več?

Kulturno in humanistično morda še. Žal pa so se ideje Jugoslavije polastili srbski nacionalisti, prav tako so se polastili Jugoslovanske narodne armije, jo zmanipulirali in s pretvezo obrambe Jugoslavije vsilili svoj nacionalistični režim in sprožili val krvavih vojn. Ljubim in spoštujem vse identitete narodov nekdanje Jugoslavije, zavračam pa vsakršno pripadnost etničnim državam. Čutim se Balkanka, Mediteranka.