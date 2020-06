Lame in alpake s telesnim stikom postanejo krotke

Vse več ljudi v Evropi ima doma alpake in lame, daljne sorodnice kamel iz Južne Amerike. Za obe vrsti je značilno tudi, da so lahko zelo agresivne, brcajo in grizejo. Znanstveniki z dunajske univerze pa so v svoji študiji zdaj dokazali, da je njihovo vedenje zelo odvisno od vzreje. Kot trdijo znanstveniki, živali lahko postanejo tudi zelo krotke, na njihovo vedenje pa zelo pozitivno vpliva pogost telesni stik in božanje.

Strokovnjaki s fakultete za veterino so preučili 116 lam in alpak z 20 vzrejnih farm. V reviji Applied Animal Behaviour Science so nato objavili izsledke o vedenju teh živali ob obisku veterinarja in njim neznanih oseb. Kot so zapisali, je vedenje živali močno povezano z delom rejcev oziroma s številom in načinom kontakta med rejci in živalmi. »Pogost telesni stik med človekom in živaljo ter božanje sta dala zelo pozitiven doprinos k mirnejšemu obnašanju živali,« je zapisala Ines Windschnurer v sporočilu za javnost. Ta dodaja, da tudi za lame in alpake veljajo enaka pravila pri odnosu do človeka, kot to poznamo pri drugih živalih. Pogost telesni, zvočni in vizualni kontakt je razlog, da je odstotek živali s krotkim odnosom do človeka v posamezni skupini precej večji.