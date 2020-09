Lani največ sladoleda proizvedla Nemčija

V Evropski uniji (EU) je bilo lani proizvedenega več kot tri milijarde litrov sladoleda, kar je šest odstotkov več kot leto prej. Največja proizvajalka je bila Nemčija, ki ga je proizvedla 635 milijonov litrov, sledili sta Italija in Francija. Največ sladoleda je EU izvozila v Veliko Britanijo, od koder pa ga je največ tudi uvozila, kažejo podatki Eurostata. Nemška proizvodnja sladoleda je lani dosegla 21 odstotkov skupne proizvodnje EU. Italija ga je proizvedla 554 milijonov litrov in s tem pokrila 18 odstotkov skupne proizvodnje EU, za Francijo pa so najnovejši podatki na voljo za leto 2018, ko je ta država proizvedla 451 milijonov litrov sladoleda oz. 15 odstotkov skupne proizvodnje.

V države zunaj povezave je EU lani izvozila 222.000 ton sladoleda v skupni vrednosti 723 milijonov evrov. Uvoz v EU je dosegel 82 ton v skupni vrednosti 180 milijonov evrov.

Četrtino celotnega izvoza v države nečlanice je lani prispevala Francija s 55.000 tonami. Sledile so Nizozemska (35.000 ton oz. 16 odstotkov celotnega izvoza v države nečlanice), Nemčija (29.000 ton oz. 13 odstotkov), Italija (18.000 ton oz. osem odstotkov) in Španija (16.000 ton oz. sedem odstotkov).

58 odstotkov vsega izvoza EU v države nečlanice je lani končalo v Veliki Britaniji, kjer so se lahko posladkali s 128.000 tonami v EU proizvedenega sladoleda. V Švico so članice EU izvozile 12.000 ton oz. pet odstotkov vsega izvoza v nečlanice EU, na Kitajsko pa 7000 ton oz. tri odstotke vsega.

Tudi uvozila je EU največ iz Velike Britanije, in sicer 57.000 ton oz. 70 odstotkov vsega uvoza. Sledili sta Srbija (16.000 ton oz. 19 odstotkov) in Švica (2000 ton oz. dva odstotka), poroča STA.