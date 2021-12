LAS Kras: kljubovanje pandemiji in prestižno priznanje

Vedno bolj intenzivno čezmejno sodelovanje, številni razpisi za podjetja z 80-odstotno porabo razpoložljivih sredstev, ki bo prihodnje leto po napovedih stoodstotna, ponudba več kot 90 aktivnih poletnih izkušenj, podelitev koordinatorstva nastajajočega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) na Krasu, izpeljava številnih projektov ter vstop Društva vinogradnikov s Krasa v lastništvo agencije in žebljica na glavico – prejetje prestižnega priznanja Slow Food Heroes v okviru projekta Slow Food International za uspeh spletne trgovine Trieste.Green. To so pandemiji navkljub med najpomembnejšimi letošnjimi dosežki Lokalne akcijske skupine (LAS) Kras, katere predstavniki so danes dopoldne v kavarni San Marco v Trstu podali obračun opravljenega dela v letu 2021 ter predstavili želje oz. načrte v prihajajočem letu 2022.

Obračun so podali predsednik LAS Kras David Pizziga ter Robi Jakomin, Aleš Pernarčič in Alice Noel Fabi, ki so podrobneje spregovorili o izpeljanih pobudah, razpisih in spletnem portalu Trieste.Green. Le-ta je doživel velik uspeh, od spletne trgovine pa se je razvil v portal, ki promovira trajnostno ozemlje s ciljem posredovati identiteto in edinstvenost ozemlja preko tukajšnjih proizvodov. Drugače je LAS Kras imela na voljo dobrih 2,7 milijona evrov za razpise, do februarja 2022 bo koriščenih dobrih 80 odstotkov te vsote, napovedi za prihodnje leto pa pravijo, da bodo razpoložljiva sredstva stoodstotno izkoriščena. Med izpeljanimi projekti pa gre poudariti nudenje več kot 90 aktivnih poletnih izkušenj več kot 600 plačnikom, dalje projekt Eko-mozaik za oživitev 58 hektarjev kraške gmajne, razpis za upravljanje info točke v Miljah, junijski dogodek Tourism matching s predstavitvijo krajevne ponudbe aktivnih doživetij turističnim operaterjem Trsta, Krasa in Milj, razpis za agromelioracijo in sanacijo kmetijskih zemljišč, avgustovski dogodek Malvazije v pristanu, razpis za izboljšanje turistične infrastrukture, jesensko kolesarjenje med oljkami ter novembrski tretji festival Farmer & Artists in prvi festival Okùs - Trieste Food Lab.

Velik ponos za agencijo je nedavni vstop Društva vinogradnikov s Krasa v lastništvo s 14-odstotnim deležem, za portal Trieste.Green pa je prejela prestižno priznanje Slow Food Heroes v okviru projekta Slow Food International. Zadnja pozitivna vest je, da bo LAS Kras koordinirala nastajajoče Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje na Matičnem Krasu, katerega namen je spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Prav le-to je zelo pomembno, saj je Kras eden, poudarjajo pri agenciji, kjer se zavzemajo za široko vizijo Krasa kot vodilnega ozemlja v svetu na področju energetske in ekološke tranzicije. Med željami oz. načrti so npr. obnova in promocija vinograda pri Miramaru, predlaganje rešitve za ureditev tržaške pokrite tržnice, obnova info točke v Sesljanu in kandidatura kraškega geoparka za vključitev v seznam svetovne organizacije Unesco.