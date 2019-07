Lažni policisti odnesli 700 kilogramov zlata

Tolpi kriminalcev, ki so bili oblečeni v policijske uniforme, je uspelo z letališča Sao Paulo v Braziliji odnesti več kot 700 kilogramov zlata, vrednega okoli 32,2 milijona dolarjev.Osmerica v policiste preoblečenih oboroženih roparjev je z dvema lažnima policijskima poltovornjakoma v četrtek zapeljala v tovorni terminal na letališču. Nato je uslužbence prisilila, da so z viličarjem na enega izmed vozil naložili zlato, poročajo brazilski mediji in komentirajo, da je šlo za kriminalno akcijo, vredno hollywoodskih akcijskih uspešnic.

Med ropom ni bil izstreljen niti en sam strel, akcija pa je bila izredno hitra, saj je bilo vsega skupaj konec v okoli dveh minutah in pol, kažejo posnetki nadzornih kamer, ki jih je časnik O Estado objavil na svoji spletni strani.

Kriminalci so sicer pred ropom za talce vzeli osem sorodnikov višjega uslužbenca letališkega logističnega centra in tako od njega dobili informacijo o tem, kdaj bo na letališča prišla pošiljka zlata.