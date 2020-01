Led na Cerkniškem jezeru pretanek za drsanje

Notranjski regijski park ta konec tedna in v prihodnjem tednu drsanje na Cerkniškem jezeru zaradi otoplitve odsvetuje. Jezero ima sicer ledeno skorjo, vendar je zaradi višjih temperatur iz dneva v dan tanjša. V prihodnjih dneh pa se bo ozračje še dodatno otoplilo.

Morebitnim drsalcem v Notranjskem regijskem parku svetujejo skrajno previdnost. Opozarjajo pa tudi, da je Cerkniško jezero presihajoče in da so na dnu jezera požiralniki. Voda pod ledom zato lahko nenadoma presahne, poudarjajo, kar bi lahko bilo za drsalce zelo nevarno.

Ob lepem in toplejšem vremenu bo lahko tudi na nekaterih drugih jezerih led pretanek za drsanje. Debelino ledu lahko ljudje ocenijo tako, da po ledu močno udarijo z nogami, koničasto palico ali kladivom. Če se led pri tem ne prebije, je to znak, da je dovolj varen in nosilen, ugotavljajo.