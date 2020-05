»Ledeni možje« letos ne bodo posebno učinkoviti

V tem koncu tedna bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno ter toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija na Goriškem, kakšno stopinjo Celzija manj pa bomo zabeležili ob morju. Nad nami je obsežen anticiklon, ki bo v nedeljo začel popuščati, medtem ko bo v ponedeljek dosegla naše kraje hladna vremenska fronta, ki bo vplivala tudi na torkovo vremensko dogajanje. Mimogrede, med torkom in petkom godujejo »ledeni možje«, ki pa letos, kot kaže, ne bodo posebno učinkoviti. V torek (sv. Pankracij) bo sicer nekaj dežja, v sredo (sv. Servacij) pa bo zlasti jutro nekoliko bolj hladno kot v preteklih dneh. Toda sveti Bonifacij in »mokra« Zofija (četrtek in petek) pa bosta po vsej verjetnosti povečini sončna in že precej toplejša.

Vreme se bo v ponedeljek poslabšalo, povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Manj dežja bo ob morju, kjer bo več spremenljivosti. Pihal bo jugovzhodnik.

V noči na torek in v torek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Zapihala bo zmerna do občasno lahko močna burja. Ozračje se bo ohladilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija, v noči na torek pa se bo živo srebro še nekoliko spustilo. V sredo bodo jutranje temperature na Kraški planoti in na Goriškem povečini od 5 do 10 stopinj Celzija, ob morju od 10 do 15 stopinj Celzija. V sredo se bo vreme izboljšalo. V naslednjih dneh bo prevladovalo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, spet bo topleje.