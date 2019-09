Ledenik na Mont Blancu bi se lahko odlomil

Ledenik na italijanski strani najvišjega masiva v Evropi Mont Blanc (4810 m) bi se lahko zaradi podnebnih sprememb odlomil, so opozorili znanstveniki. Italijanske oblasti so zato v torek preventivno zaprle več gorskih cest in evakuirale gorske koče.

Po navedbah strokovnjakov bi se z ledenika Planpincieux na gori Grandes Jorasses lahko odlomilo okoli 250.000 kubičnih metrov ledu. Del ledenika drsi s pobočja s hitrostjo 50 do 60 centimetrov na dan. Strokovnjaki regionalnih oblasti in fundacije Montagna Sicura trdijo, da je težko napovedati, kdaj točno bi se lahko ledena masa odlomila.