Lepše kot spomladi

Današnji dan bolj kot na jesen spominja na pomlad, tam nekje na april. Najvišje dnevne temperature so se dvignile do okrog 20 stopinj Celzija, sončni žarki prijetno segrevajo zrak. Burja, ki je še zgodaj zjutraj v Tržaškem zalivu dosegla hitrost 77 km/h, je povsem oslabela. Trenutno še pihlja šibak vzhodni veter. Odstotek vlage se je povsod občutno zmanjšal, najnižji je bil v Koprivnem, kjer je pred kratkim deželna meteorološka opazovalnica namerila le 22-odstotno relativno vlago. Zrak je suh in čist. Vidljivost je zato odlična, nebo pa sinje modro.

Podobno vreme se nam obeta tudi jutri in nedeljo. Burja bo ponekod občasno pihala še v nočnih urah, čez dan pa ne bo omembe vrednih vetrov in bo ozračje umirjeno. V nižinah bo ponoči že nekoliko bolj zamegljeno. Čez dan pa bo sončno in, kot danes, prej pomladno kot jesensko.

Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.