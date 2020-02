Let na Kitajsko je odpadel

Z Davidom Orzanom smo se o koronavirusu nazadnje pogovarjali 28. januarja. 53-letni Goričan, ki večji del svojega časa preživlja na Kitajskem, kamor izvaža vina številnih briških vinarjev, nam je takrat napovedal, da se bo v Šanghaj vrnil 18. februarja. Včeraj smo ga torej poklicali in preverili, kje je.

Ste na Kitajskem?

Ne. V soboto me je francoski letalski prevoznik Air France poklical in mi povedal, da so vsi leti na Kitajsko zamrznjeni do 16. marca. Moral bi leteti iz Benetk v Pariz in nato v Šanghaj, a tega leta ni bilo, tako da sem ostal doma.

V prejšnjem intervjuju ste nam razkrili, da redno spremljate kitajske medije, ki o virusu poročajo bolj podrobno kot zahodni časopisi. Bi nam razkrili kako novico?

Kot sem že takrat povedal, na Kitajskem še vedno pričakujejo, da bo do vrhunca okužbe prišlo šele aprila. Sveža novica pa je ta, da so v provinci Hubei, epicentru epidemije včeraj (predvčerajšnjim, op.av.), vsem prebivalcem prepovedali uporabo svojega avtomobila. Občani lahko dom zapustijo le vsake tri dni, da se odpravijo v trgovino. Vem tudi, da je mask in zaščitnih oblačil vse manj, kljub temu, da jih proizvajajo na Kitajskem.