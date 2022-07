Letno poročilo parlamentu o zasvojenosti z mamili

Da se najstniki v času odraščanja prej ali slej srečajo z drogo, ni nobena skrivnost. Večji del je sicer nikoli ne zaužije, redki postanejo od nje odvisni, vmes pa je zelo velik in raznolik spekter mladih, ki po različnih vrstah mamil segajo rekreativno, večinoma občasno, lahko tudi zgolj enkrat letno. Vpogled v uporabo drog v Italiji ponuja letno poročilo parlamentu, ki je zajeten dokument s podrobnimi informacijami, ob branju katerega lahko hitro ugotovimo, da je predvsem med mladimi poraba prepovedanih substanc zelo razširjen fenomen.

Najbolj popularna droga med mladimi je konoplja, saj naj bi jo vsaj enkrat v življenju zaužilo skoraj 24 % dijakov. V letu 2021 je »špinel« pokadilo kar 458 tisoč 15–19 letnikov oziroma skoraj 18 % populacije te starosti. Kanabinoidi so namreč zelo dostopni, tretjina vprašanih meni, da do njih pride brez težav.

Med najbolj pogostimi razlogi za uživanje konoplje so poleg socialne vključenosti še obvladovanje duševnih težav, s katerimi se mladi srečujejo od začetka pandemije, kar je v skladu z ugotovitvami lanske spletne ankete EU, ki je pokazala, da tudi odrasli najpogosteje uporabljajo konopljo za zmanjšanje stresa ter stanj depresije in anksioznosti oziroma za izboljšanje spanja.

Leta 2021 je po ekstaziju, amfetaminih, metamfetaminih, LSD-ju in GHB-ju, seglo precej manj mladih, natančneje 18.000 ali 0,7 %, od teh pa jih je 3000 tovrstne stimulante uporabljalo vsaj desetkrat na mesec. Veliko bolj dinamičen pa je trg novih psihoaktivnih snovi, katerih prodajo je pospešila pandemija. Uporabniki jih lahko namreč naročijo kar prek spleta, saj še niso na ministrskem seznamu drog. Lani je približno 77 tisoč dijakov z enostavnim klikom naročilo snovi, ki jih v majhnih laboratorijih sestavljajo improvizirani kemiki, zaradi česar je zaužitje teh snovi ne samo škodljivo, ampak tudi smrtno nevarno.

Trg kokaina ostaja najhitreje rastoči, na kar opozarjajo analize odpadne vode, v katerih so zaznali povečano povprečno koncentracijo te snovi. Cene odkupa ostajajo visoke (73–93 evrov za vsak gram ali odmerek), zato pri mladih ni priljubljen.

Medtem ko je med odraslimi manj uporabnic prepovedanih drog kot uporabnikov, je stanje med najstniki drugačna. Poročilo parlamentu prinaša namreč podatek, da so zlasti sedemnajstletnice bolj dovzetne do uporabe mamil in zdravil brez zdravniškega recepta. Precej več od moških vrstnikov kadijo cigarete in uživajo alkohol, različne tablete, kokain in dizajnerske droge. Prav tako so od leta 2020 bolj nagnjene k zasvojenosti z internetom in pogosteje vpletene v nasilna dejanja.