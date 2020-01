Leto 2019 drugo najbolj vroče v zgodovini

Leto 2019 je bilo drugo najbolj vroče v zgodovini merjenja, minulo desetletje pa je bilo najbolj vroče doslej, je danes potrdil program EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Bolj vroče od lanskega je bilo le leto 2016, ki ga je zaznamoval izredno močen pojav El Niño.

Povprečna temperatura leta 2019 je bila le nekaj stotink pod tisto iz leta 2016. Pet najbolj vročih let v zgodovini se je medtem zvrstilo v zadnjih petih letih, obdobje od 2010 do 2019 pa je bilo najbolj vroče desetletje od začetka meritev, so nadaljevali znanstveniki.

Povprečna globalna temperatura je bila lani 0,6 stopinje Celzija nad povprečjem v obdobju 1981-2010. Glede na predindustrijsko dobo se je v zadnjih petih letih Zemlja segrela za od 1,1 do 1,2 stopinje Celzija. V Evropi je bilo lansko leto medtem najbolj vroče doslej.