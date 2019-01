Lipiški hotel Maestoso bo večji in sodobnejši

Hotel Maestoso z bazenskim kompleksom v Lipici bo predvidoma konec junija zasijal v povsem novi podobi. Še ta mesec bodo namreč po načrtih biroja Enota začeli njegovo obnovo in nadgradnjo, pišejo Primorske novice. Z njo bodo več kot podvojili število sob in uredili bazenski kompleks. Naložba, ki jo je zagotovilo resorno ministrstvo, je vredna deset milijonov evrov.

Po prenovi bo imel hotel Maestoso štiri zvezdice superior (zdaj jih ima štiri) in 140 sob (zdaj jih ima 59), notranji in zunanji bazen in večji welnes center. Hotel bo po željah naročnika Holdinga Kobilarna Lipica sodobno oblikovan z lahotnimi elementi ob upoštevanju krajine, v kateri je nameščen. Začetek obnove je predviden takoj po izbiri izvajalcev, zaključek pa konec junija. Ponudbe izvajalcev bodo odpirali prihodnji četrtek. Predsednik nadzornega sveta holdinga Marko Drofenik pričakuje, da se bo investicija povrnila v približno sedmih letih.