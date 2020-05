Ljubljana, imamo problem: kako s čezmejnimi dijaki in študenti?

V Sloveniji se pripravljajo na odprtje vrtcev, šol in univerz. Študenti, dijaki in učenci iz zamejstva so v kočljivem položaju, saj jih odlok slovenske vlade ne uvršča med tiste, ki jim je dovoljeno prečkati kontrolnih točk. Prosto prehajanje slovensko-italijanske meje je dovoljeno na primer delovnim migrantom, udeležencem pogrebov ožjih sorodnikov ali prevoznikom. Za ostale, če imajo prijavljeno prebivališče, velja pravilo, da morajo v enotedensko karanteno.

»Iz Ljubljane v Trst sem se vrnila 15. marca. Že en teden nismo imeli predavanj in sem se bala, da meje ne bi smela več prečkati,« se spominja Ivana Hussu, študentka tretjega letnika zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Pred nekaj dnevi se je vrnila v slovensko prestolnico. »Na meji so me vprašali potrdilo o začasnem prebivališču in me spustili čez, ne da bi mi rekli kaj o karanteni,« pravi. A takoj, ko je prišla v Ljubljano, si ni želela biti žrtev stigme, češ da je Italijanka, ki širi okužbo. »Zato sem poklicala osebno zdravnico v Ljubljani. Svetovala mi je, naj bom en teden doma. Potem mi bo pripravila napotnico za bris. Hočem narediti vse, kar se lahko, da bi mi ne kdo kaj očital.«

Kdaj se bodo začela predavanja, za zdaj še ni znano. Včeraj so šole in vrtci prejeli navodila pristojnega ministrstva za pouk oz. varstvo otrok po 18. maju. Rektor ljubljanske univerze Igor Papič pa je sprejel sklep, da se v največjem možnem obsegu še vedno dela od doma ali brez osebnega stika, a da se znanstveno-raziskovalna dejavnost v nekaterih primerih lahko izvaja tudi v prostorih fakultet, in sicer skladno s protokoli za zagotavljanje varnosti pred okužbo.

Študentka kemijskega inženirstva Maja Devetak pa je že od 12. marca v domačih Mačkoljah in za zdaj ne razmišlja o povratku v Ljubljano. »Predavanja imamo po spletu. Univerza nam je dala na razpolago Microsoftov program, ki ga je že prej imela v zakupu. Zame, ki sem v drugem letniku, ni težav, ampak tisti, ki morajo diplomirati, potrebujejo laboratorijske vaje.« Devetakova meni, da ji za zdaj ni treba potovati čez mejo. Kako bo, ko bo nastopilo izpitno obdobje, še ne ve. »Prvi izpit imam 3. junija.«

Goričan Cristian Visintin pa se je v začetku marca odpovedal stanovanju v Ljubljani. »Manjka mi samo še en izpit, zato sem pomislil, da nima smisla plačevati najemnine,« pravi študent tretjega letnika na Ekonomski fakulteti.Predavanja spremlja od doma, pripravlja pa se še na neobičajen zaključek dodiplomskega študija. Zadnji izpit iz mednarodnih financ naj bi opravil od doma. »Poslali naj bi nam vaje, ki jih bomo morali reševati s prižgano kamero in mikrofonom,« je opisal domnevni potek preverjanja.

Na vseh slovenskih fakultetah in visokih šolah študira približno 300 študentov iz Italije.