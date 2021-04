Ljubljana pod snegom (foto)

Kot večji del Slovenije, je tudi Ljubljana pod snegom. Po deževni noči je začelo snežiti zgodaj zjutraj, naletava moker sneg, snežna odeja je ponekod debela okoli deset centimetrov. Avtobusi redno vozijo, ljudi na ulicah pa je zelo malo zaradi sneženja, a tudi zaradi omejitvenih ukrepov v zvezi s pandemijo.

Kot so že nekaj dni napovedovali vremenoslovci, je Slovenijo torej zajelo sneženje, ki pa je medtem v Prekmurju, na območju Slovenskih Goric in Maribora že ponehalo oz. je tako šibko, da ne prispeva več k snežni odeji. Tam je zapadlo do okoli pet centimetrov snega. Tudi na severozahodu Slovenije, v Zgornjesavski dolini je padavin bolj malo, zapadlo je okoli pet centimetrov snega.

Drugje po Sloveniji večinoma še sneži in snežna odeja se debeli. Sneženje bo najkasneje ponehalo v južnem delu Notranjske, na Kočevskem, v Beli krajini in na Dolenjskem. Tam bo v malo višjih legah lahko zapadlo dobrih 20, po nižinah pa od pet do deset centimetrov snega.