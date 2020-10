Ljubljana zapira vrata

Prebivalci t.i. rdečih regij v Sloveniji so se morali v petek prvič tudi na ulice podati z masko, danes pa so zaprli vrata vsi javni lokali. Številni nepokriti obrazi v središču Ljubljane so včeraj nakazovali, da ljudje ukrepa še niso vzeli za svojega, danes pa je po ulicah glavnega mesta bilo videti v glavnem ljudi z maskami. Čeprav so maske v rdečih regijah torej s petkom postale obvezne tudi na prostem, jih je na ljubljanskih ulicah, po poročanju Dnevnika, nosila približno polovica ljudi. Nekateri so ob hitenju na delo na nov ukrep preprosto pozabili, drugi zanj sploh niso vedeli.

V središču Ljubljane je bilo dopoldne živahno le na glavni mestni tržnici in v sosednjih ulicah, drugod pa je vladalo mrtvilo. Vse kavarne, restavracije in gostilne so zaprte, gostom strežejo le pijače, kave in hrano, ki jih vzamejo s seboj oziroma popijejo kar na ulici. Zato so se pred nekaterimi kavarnami okrog Tromostovja ustvarile vrste predvsem za kavo »za stran«. Sodeč po videnem Ljubljančanke in Ljubljančani kar spoštujejo nove stroge omejevalne ukrepe, ki jih je za zajezitev zelo hitrega naraščanja okužb sprejela vlada. Policija nadzoruje promet in spoštovanje prepovedi prehodov med regijami, a za sedaj kršitelje še ne kaznuje, temveč jih le opominja, da so v prekršku.