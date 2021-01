Lokve polne obiskovalcev

Zasnežene Lokve so bile tudi v minulih dneh močan magnet za številne obiskovalce, ki prihajajo zlasti ob koncih tedna, pa tudi med tednom predvsem z Goriškega. Kljub temperaturam pod ničlo in burji je bilo tudi v nedeljo veliko staršev z otroki, ki so se sankali in hodili po snegu ter se zabavali.

Čeprav je mini vlečnica delovala le kratek čas, zdaj pa mora mirovati zaradi zapovedi vlade, so sankališče in pobočja ob njem ob koncih tedna bolj ali manj nabito polna, poročajo Primorske novice. To kaže, da so med Goričani usidrane kot priljubljen cilj za oddih, kar je v veselje gostincev, ki lahko s ponudbo vzemi in odnesi vsaj delno rešijo sezono.