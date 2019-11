Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Lonec za zimske dni

Ja, ni kaj reči, starka zima je ta teden pokazala zobe, pri nas na Krasu je padlo nekaj snežink, v Sloveniji je sneg, kljub vsem napovedim vremenoslovcev, kot vidimo na televiziji, cestarje spet presenetil.

Zastoji so bili na dnevnem redu, veliko slabe krvi je bilo, kot vedno pa ni vsa krivda na eni strani: za zastoje so krivi tudi vozniki, ki se podajo na cesto z neprimerno opremo in s snežnim razmeram neprimerno vožnjo.

Vse to nima nobene zveze z našo rubriko, razen tega, da bom danes pisal o najbolj znani irski jedi, jedi, ki prihaja iz dežele, ki je sicer zelena kot Slovenija, ki pa ima neprimerno bolj klavrno podnebje in so zato ljudje tam potrebni nekoliko bolj kalorične hrane kot pri nas, vsaj v naših krajih.

Za irski jagnječji lonec za mrzle in vlažne dni torej potrebujemo:

700 g jagnjetine

2 čebuli

2 stroka česna

3 majhne krompirje na osebo (recept je za 4, torej 12 krompirjev)

5 večjih korenčkov

1 steblo zelene

skodelico ješprenjčka

7 dl goveje juhe (tudi iz kocke)

olje, timijan

lovorov list

sol in poper

Jagnjetino narežemo na kocke in meso v globlji lončeni posodi na olju lepo popečemo, da lepo porjavi. Meso vzamemo iz lonca, počakamo, da se olje malo ohladi, medtem pa sesekljamo čebulo in česen. Najprej na olju prepražimo čebulo, potem dodamo še česen, lovor in timijan. Dodamo olupljen krompir in na velike kose narezano korenje ter sesekljano steblo zelene. Vse skupaj pražimo nekaj minut, nato vrnemo meso v posodo in zalijemo z juho. Jed bo veliko okusnejša, če bo juha pristna. Sedaj lahko dodamo še ječmen, posodo pokrijemo z alufolijo, nanjo pa damo še pokrovko. Porinemo v pečico, ki smo jo poprej segreli na 180 stopinj in pustimo, da se jed kuha dobro poldrugo uro. Ob koncu bo meso primerno mehko, jed pa še kar gosta. Sedaj lahko posodo odkrijemo in potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Originalni recept predvideva jagnjetino, če pa vam ta ni všeč, jo lahko uspešno zamenjate s teletino ali govedino.

Če kuhate govedino, naj bo čas kuhanja nekoliko daljši.

Dober tek!

Ivan Fischer