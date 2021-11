»Lov« na necepljene, jeza in grožnje

Na Južnem Tirolskem se dogaja to, kar je napovedal svetovno znani alpinist Reinhold Messner. V dolinah severno od Bocna, kjer je precepljenost prebivalstva v povprečju zelo nizka, se širi jeza na necepljene proti koronavirusu, češ da so odgovorni za morebitni polom bližnje smučarske sezone. Ljudi pozivajo k cepljenju številni župani občin, v katerih so zaradi pandemije skoraj ustavili javno življenje. Mediji poročajo o pravem lovu na necepljene.

In kje so razlogi za takšen odpor do cepljenja? Župan Sante Cristina Gherdëina Christoph Senoner je za dnevnik La Repubblica izrazil prepričanje, da so priča pojavu samopoškodovanja. To je neke vrste skrivnost podedovana od Avstro-Ogrske monarhije, kar naj bi povezovalo Južno Tirolsko z Avstrijo, Bavarsko, Furlanijo Julijsko krajino ter vzhodnimi in balkanskimi državami. Vrstijo se obtožbe med cepljenimi in necepljenimi. Nekateri, ki se niso cepili, so prejeli v poštne nabiralnike grozilna pisma, izdelovalca jaslic Daniela Parathonerja so na ulici nekateri mladi grobo zmerjali, da je izdajalec, ker se je podredil epidemiološki politiki Rima, da ne bi izgubil poslov.

Skratka, kar napeto ozračje, ki ga predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher skuša omiliti s prepričevalno politiko do cepljenja. V nekaterih časopisih se je pojavila vest, da na Južnem Tirolskem celo prirejajo t.z. covid žure, na katerih naj bi se ljudje nalašč okužili in s tem prišli do covidnega potrdila. Bocensko tožilstvo je uvedlo preiskavo.