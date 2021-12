Lufthansa zaradi odsotnosti pilotov odpoveduje lete

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je moral odpovedati več medcelinskih letov v času božičnih praznikov, saj je večje število njihovih pilotov bolniško odsotnih, je danes sporočil tiskovni predstavnik družbe. Odpovedi se predvsem nanašajo na lete v ameriški Boston, Houston in Washington v obdobju med 23. in 26. decembrom. Kot so sporočili iz Lufthanse, je družba pripravljala rezervni scenarij, kar pa ni bilo dovolj glede na izjemno visoko stopnjo bolniške odsotnosti, so pojasnili.

Tiskovni predstavnik ni želel komentirati, ali je visoka stopnja obolevnosti povezana z izbruhom koronavirusa. Dejal je, da ni seznanjen z naravo bolezni pilotov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.