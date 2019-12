Luka Dončić je dobil svojo himno (video)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je dobil svojo himno. Pripravil jo je igralec Klemen Slakonja. Pri videospotu, ki so ga predstavili včeraj na Youtubu so sodelovali tudi svetovno znani akrobati Dunking Devils ter 50-članska ekipa na čelu z režiserjem Miho Knificem. Slakonja je leta 2014 posnel himno tudi za Gorana Dragića. Pesem opisuje Dončićevo pot vse od začetkov pri Union Olimpiji, do prestopa k Realu iz Madrida in do zadnjih uspehov v ligi NBA.

Slovenski košarkarski talent je pred kratkim podrl Jordanov rekord 20 točk, 5 asistenc in 5 skokov na 20 zaporednih tekmah, s svojo izjemno igro pa si je prislužil naziv igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA. Med košarkarjevimi uspehi so tudi naziv najmlajšega MVP v evroligi in naziv novinca leta lige NBA ter naslov evropskega prvaka ter drugi.