Med približno 140 moškimi, ki so po najnovejših podatkih italijanskega zavoda Istat že praznovali stopeti rojstni dan, je tudi Boris Pahor. Tržaški pisatelj bo 26. avgusta dopolnil 106 let, kot pravi, pa se ni nikoli »zanimal za svoja leta« ali razmišljal o tem, da bi lahko dosegel tako visoko starost. Zanjo nima zmagovitega recepta: med našim telefonskim pogovorom je uvodoma dejal, da je vse, ker se mu je zdelo pomembno povedati, že povedal. »Edino levici bi tudi zadnji dan svojega življenja ponovil, kar sem nazadnje povedal predsedniku vlade Marjanu Šarcu: če bo trdila, da je, kdor izkazuje ljubezen do naroda, nacionalist, in se sklicevala samo na zaščito jezika, bo šla k hudiču.«

Koliko pa so k njegovemu dobremu počutju in zavidljivi fizični formi pripomogle prehrana in življenjske navade? Pisatelj je v pogovoru spregovoril o nekaterih nekdanjih in sedanjih navadah, o ljubezni do gora, skrbi, da bi se zaščitil pred vetrom in vlago, najljubših jedeh ... Pogovor pa nekako ni mogel obiti novice, ki se je pojavila v nedeljski izdaji ljubljanskega Dnevnika (Nedeljskem), da se starosta slovenskih pisateljev namerava v kratkem poročiti »Ma ne! To je izmišljotina,« napisanemu ni mogel verjeti Boris Pahor.