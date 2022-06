Macron je izgubil absolutno večino

V Franciji je v odločilnem drugem krogu nedeljskih parlamentarnih volitev zavezništvo Skupaj predsednika Emmanuela Macrona osvojilo 245 sedežev v 577-članski nacionalni skupščini. S tem je Macron zlasti na račun močne okrepitve levice in skrajne desnice izgubil absolutno večino v parlamentu in bo moral za svoje reformne načrte iskati zaveznike. Novo levo zavezništvo Nupes, ki ga vodi levičarski politik Jean-Luc Melenchon, je glede na danes objavljene uradne izide osvojilo 135 sedežev ter s tem postalo najmočnejša opozicijska stranka. V zavezništvo so se povezali stranka Nepokorna Francija, socialisti, komunisti in ekologi.

Močno se je okrepil tudi skrajno desni Nacionalni zbor pod vodstvom Marine Le Pen, ki bo glede na izide zasedel 89 poslanskih mest. Gre za najboljši izid za stranko na parlamentarnih volitvah doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macronov tabor Skupaj tako dva meseca po njegovi vnovični izvolitvi na položaj izgublja absolutno večino, na katero se je lahko predsednik zanašal v prvem petletnem mandatu.

»Ta situacija za našo državo predstavlja tveganja glede na izzive, s katerimi se soočamo tako na nacionalni kot mednarodni ravni,« je v nedeljo rezultate komentirala premierka Elisabeth Borne. Napovedala je, da bodo že danes začeli iskati zaveznike za oblikovanje delujoče večine.

Kot najverjetnejša možnost se ponuja sodelovanje z desnimi Republikanci, ki so osvojili 61 poslanskih mest.