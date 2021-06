Madžarski MOL odkupil OMV Slovenija

Madžarska skupina Mol je podpisala pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež. Po novem bo tako postala njena 100-odstotna lastnica. Avstrijska energetska družba OMV prodaja celoten delež v sklopu optimizacije portfelja naložb, so iz družbe sporočili že februarja. Dogovorjena kupnina znaša 301 milijon evrov. Nakup morajo odobriti še pristojni organi za varstvo konkurence. Mol bo tako pridobil še 120 bencinskih servisov v Sloveniji in bo skupaj z že obstoječimi po novem razpolagal s 173 bencinskimi servisi. Doslej jih je v Sloveniji imel 53, med njimi 48 pod blagovno znamko Mol in pet pod blagovno znamko Ina. Na slovenskem trgu je bil tretji največji maloprodajni ponudnik. V Molu Slovenija so navedli, da je dogovor v skladu s posodobljeno dolgoročno strategijo madžarske skupine z imenom Shape tomorrow 2030+ in da je nakup skladen s strateškimi cilji za nadaljnjo širitev mreže bencinskih servisov na trgih srednje in vzhodne Evrope.