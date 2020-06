Majska zmagovalka Jelena Vukmir

Skoraj 2000 Goričanov z obeh strani meje se v zadnjih mesecih uči slovenščine oziroma italijanščine. Ob ekipi GO! 2025 je za to najbolj zaslužna 36-letna Jelena Vukmir, ki na spletnem jezikovnem tečaju znanje podaja na naraven, preprost in zanimiv način.

Če komu, so prav ekipi GO! 2025, ki pripravlja kandidaturo Nove Gorice in Gorice za naziv Evropske prestolnice kulture, ukrepi in zaprtje meje zaradi epidemije covid-19 povzročili velike preglavice. Mesti, ki pri tem tesno sodelujeta, sta ostali fizično ločeni, dejavnosti je ekipa, logično, preselila na splet. »Ker je eden od pomembnih ciljev kandidature učenje jezika soseda, smo poskusili s spletnim jezikovnim tečajem. Nismo pa vedeli, kaj pričakovati,« je povedala vodja Neda Rusjan Bric. Pozitiven odziv približno 300 ljudi je bil znak, da je vredno poskusiti z deseturnima tečajema. Treba je bilo le izbrati način in nekoga, ki ju bo vodil.

»Od prijateljice sem izvedela, da iščejo nekoga, ki bi bil zainteresiran za vodenje tečajev slovenščine in italijanščine. Ker sem imela željo poučevati na drugačen način, sem poslala predlog, v katerem sem navedla svoje izkušnje, kako sem si tečaj zamislila in demonstracijski video, kako bi to bilo videti v praksi,« pove 36-letna profesorica italijanščine Jelena Vukmir. Vodjo kandidature je prepričala. In takoj je prepričala tudi Goričane z obeh strani meje, ki so se dvakrat na teden vključevali v živo prek web chata ali pa tečaju sledili z zamikom, saj vsi posnetki ostajajo na spletu. Prijave so začele deževati, že po prvih urah je tečajema obeh jezikov sledilo več kot 1700 Goričanov, število je še raslo. Približno polovica je z ene, polovica pa z druge strani meje. Jelena Vukmir pritrjuje, da je to nedvoumen dokaz, da si ljudje ob meji želijo naučiti jezika soseda.

A vsaj toliko zaslug za uspeh ima sama. Odziv bi bil zagotovo bistveno manjši in sčasoma verjetno osip velik, če bi zategnjen(a) profesor(ica) deset ur drgnil(a) suhoparna slovnična pravila. Tečaja slovenskega in italijanskega jezika pa je Jelena Vukmir zasnovala popolnoma drugače: na osnovi praktične uporabe obeh jezikov, s poudarkom na goriškem okolju. Kot pravi, je uporabila tehniko »naravnega učenja«, pri katerem poudari pogoste in preproste besede, ki jih ljudje potrebujejo v vsakdanjem življenju. Obenem razloži tudi pogovorne besede, ne le knjižnih. »V desetih urah se na tak način lahko dovolj naučiš, da začneš jezik uporabljati,« pravi. In to ponazori s svojo izkušnjo iz Maroka. »Tam sem se učila pogovorni jezik z ulice. Naučila sem se osnovnih besed in števila do deset in jih začela dnevno uporabljati. Ljudje nas niso več sprejemali kot turiste, vzpostavili smo bolj pristen odnos, učili so nas novih besed, nastajale so tudi smešne situacije,« pove. In strne: »To je naravni sistem učenja jezika, tako se učijo otroci, kjer se učiš po eno stvar naenkrat, in sicer to, kar najbolj uporabljaš.« Za običajnega človeka, ki bi se rad v zelo kratkem času naučil osnov, ni bistveno, da pozna vse zapletene meandre slovnice, pač pa, da sogovornik razume, kaj je hotel povedati. In od tu lahko z izkušnjami in sčasoma utrdi in nadgrajuje znanje.

Množičnost tečajnikov in izjemno naklonjeni komentarji so potrdili, da je način pravi. »Odziv nas je zelo prijetno presenetil,« pritrjuje Jelena Vukmir. »Želela sem, da tega ne dojemajo kot učenje jezika. Učenje so nam ponavadi prikazovali kot muko, v bistvu je to nekaj čudovitega. Zato ves čas pravim, da se igramo. Tako učenje vzbudi pri ljudeh prijetna občutja, zanimanje,« razloži in poudarja svojo formulo: »Pri učenju ne obstajajo napake, to so samo faze učenja.« Čeprav so sprva nameravali narediti le deseturni tečaj, so zaradi množičnega odziva dodali novih deset ur. »Ljudje so izrazili veliko željo, da bi nadaljevali, tako da bo tečaj potekal do začetka julija,« potrdi. Bojazen, da bo, ko se bodo sprostili ukrepi tudi na italijanski strani in ljudje ne bodo več zaprti v karanteni, zanimanje upadlo, se je pokazala kot neutemeljena. Število tečajnikov se ni zmanjšalo. »Želja naučiti se slovensko ali italijansko absolutno obstaja ne glede na epidemije ali karantene. Tudi zato ima ta tečaj tak uspeh. Način, ki je poljuden, preprost, začinjen s hecom, je v ljudeh vzbudil še večjo željo. Ljudje sledijo tečaju in so zelo zadovoljni, da so se v tako kratkem času že toliko naučili,« pravi Jelena Vukmir, ki poudarja, da brez ekipe GO! 2025 vsega tega ne bi bilo. In glede na nezmanjšan odziv je kar nekako naravno pričakovati, da bi se spletni tečaj še nadaljeval ...